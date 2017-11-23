 Theo problemi – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    23 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Theo problemi

    Theo problemi
    TRABZONSPOR'un büyük umutlar beslediği Theo Bongonda ligde 9 haftadır forma bulamıyor. Belçikalının morali bir hayli bozuk. Daha da kötüsü kendini takımdan dışlamış durumda. Takım toplantılarını bir adım geriden takip ettiği görüntüler şaşırtıyor. Rıza Çalımbay terapiyle onu yeniden takıma kazandırmaya çalışacak.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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