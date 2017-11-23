Theo problemi

TRABZONSPOR'un büyük umutlar beslediği Theo Bongonda ligde 9 haftadır forma bulamıyor. Belçikalının morali bir hayli bozuk. Daha da kötüsü kendini takımdan dışlamış durumda. Takım toplantılarını bir adım geriden takip ettiği görüntüler şaşırtıyor. Rıza Çalımbay terapiyle onu yeniden takıma kazandırmaya çalışacak.