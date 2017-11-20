Onazi şaşırdı

BORDO-mavili takımda maçın 70. Dakikasında Onazi, oyuncu değişikliğinin kendisi için kandırıldığını sanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada yardımcı hocalar iterek Onazi'yi sahaya soktu. Değişiklik ise N'Doye ile Rodallega arasında yapıldı. Onazi galibiyet sonrası, "Gerçekten ihtiyacımız vardı ve kazandık. Zorlanmamızın nedeni şanssızlık yaşamamız" diye konuştu.