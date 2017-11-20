 Onazi şaşırdı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Onazi şaşırdı

    Onazi şaşırdı
    BORDO-mavili takımda maçın 70. Dakikasında Onazi, oyuncu değişikliğinin kendisi için kandırıldığını sanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada yardımcı hocalar iterek Onazi'yi sahaya soktu. Değişiklik ise N'Doye ile Rodallega arasında yapıldı. Onazi galibiyet sonrası, "Gerçekten ihtiyacımız vardı ve kazandık. Zorlanmamızın nedeni şanssızlık yaşamamız" diye konuştu.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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