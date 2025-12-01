CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray taraftarları RAMS Park’ta buluştu!

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray taraftarları RAMS Park’ta buluştu!

Galatasaraylı taraftarlar, derbi için RAMS Park’ta buluştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 16:00
Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray taraftarları RAMS Park’ta buluştu!

Galatasaraylı taraftarlar derbiye gitmek için RAMS Park'ta toplanmaya başladı.

Fenerbahçe derbisini izlemek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, bilet ve güvenlik kontrolünün ardından otobüslere bindirilecek. 15.30 gibi 30 otobüsle Kadıköy'e hareket edecek Galatasaray taraftarlarına polis de eşlik edecek. 26 otobüsü dolduracak olan yaklaşık iki bin taraftar için 4 de yedek otobüs tahsis edildi. Galatasaray taraftarlarını taşıyan otobüsler çevre yolundan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaşınca deplasman tribününe alınacak.

