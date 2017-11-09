12 eksikle idman
Sakatlıkları bulunan Mustafa ve Onazi ise takımdan ayrı otelde çalıştı. Bordo-mavililerin sabah antrenmanında uzun süredir sakatlığı bulunan Burak takımdan ayrı koşarken, yine hafif sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi de bir süre koştuktan sonra otele geçti. Öte yandan Slovakya Milli Takımı'nın kampında olan Kucka da yetkililerden izin alarak Antalya'ya geliyor. 30 yaşındaki ön libero takımla çalışmalara başlayacak.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:37
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
12 eksikle idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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