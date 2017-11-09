 12 eksikle idman – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    12 eksikle idman

    12 eksikle idman
    Trabzonspor milli maç arasını fırsat bilerek Belek'te kampa girdi. Dün Çalımbay yönetimindeki ilk antrenmana milli takımlarda bulunan Yusuf, Uğur, Okay, Abdülkadir, Abdurrahim, Uğurcan, Bero, Durica, Hubocan ve Kucka ile izinli Sosa katılmadı.

    Sakatlıkları bulunan Mustafa ve Onazi ise takımdan ayrı otelde çalıştı. Bordo-mavililerin sabah antrenmanında uzun süredir sakatlığı bulunan Burak takımdan ayrı koşarken, yine hafif sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi de bir süre koştuktan sonra otele geçti. Öte yandan Slovakya Milli Takımı'nın kampında olan Kucka da yetkililerden izin alarak Antalya'ya geliyor. 30 yaşındaki ön libero takımla çalışmalara başlayacak.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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