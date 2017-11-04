Kucka için Slovakya ’ya başvuru

SAKATLIĞI nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Juraj Kucka'nın sadece bu dönemlik milli takıma alınmaması için Trabzonspor, Slovakya Futbol Federasyonu yetkilileri ile temasa geçti. Oyuncusunu milli maç arasında tamamen iyileştirip sahalara döndürmeyi planlayan Rıza Çalımbay'ın bu talebine Kucka'nın da sıcak baktığı, yazışmaların ise devam ettiği ifade edildi.