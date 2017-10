Derbi bir fırsat

BORDO-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'a gelirken bir kriz olduğunu bildiğini söyledi ve samimi açıklamalar yaptı. Çalımbay, "Biz de bu krizi yönetmeye geldik. Bizim tek dezavantajımız zamanın dar olmasıydı. Bir hafta içerisinde neredeyse 3 maç oynayacağız. Kendi kurmadığımız bir takım. Yüzeysel olarak tanıdığımız bir takım. Trabzonspor saha dışında sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntılar da sahaya yansıdığı için bazı istenmeyen olaylar olmuş. Gönül Trabzonspor gibi bir camiaya sezon başında gelip kendi takımını kendin yapmayı isterdi. O zaman her şey bambaşka olur" ifadesini kullandı.Tedavi sürecine gireceklerini ifade eden tecrübeli hoca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Karşımızdaki tek sıkıntı; zaman yok. Çok kritik maçlar oynayacağız. Özellikle Evkur Yeni Malatyaspor maçının son 25 dakikasında takımdan çok memnun kaldım. Biz o gün çok büyük bir şanssızlık yaşadık. 10 kişi kalmak, kendi kalemize gol atmak, hakikaten üzücü bir olaydı. Bir takımın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri ama kimse oralara bakmaz, herkes neticeye bakıyor. Belki puan açısından kötü ama gördüğümüz şeyler ilerisi ve bizim için de avantaj oldu."G.Saray derbisinin takım ve camia için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, bu konuda şunları söyledi: "Çorum Bld. maçındaki tempodan hiç memnun değilim. Bu tempoyla bir şey yapmamız zor. Bazı arkadaşların kesinlikle kapasitelerinin üzerine çıkması gerekiyor. G.Saray derbisini kendi taraftarımız önünde iyi bitirmemiz şart. Ben taraftarımıza inanıyorum, güveniyorum. Taraftar her zaman kötü gün dostudur. Kim oynarsa oynasın, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Herkes en üst seviyesine çıkacaktır. Bu derbiyi iyi bitirdiğimizde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Önümüzdeki sıkıntılı süreci aşmak için seri galibiyetlere ihtiyacımız var. G.Saray karşılaşması da bu iş için en büyük fırsat. Camia, oyuncuları için çok büyük şans. Derbiyi çok iyi şekilde bitirdiğimizde önümüzün açılacağını, güven geleceğini iyi biliyorum."FIRTINA'nın ligin en fazla gol yiyen takımı olmasının G.Saray derbisinde bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağına ilişkin soruya Rıza Çalımbay, şöyle yanıt verdi: "Evkur Yeni Malatyaspor ve Çorum Bld maçlarında 1 gol yedik. O da kendi kalemize attığımız gol. G.Saray derbisinde o maçlardan iki kat daha konsantre olmamız gerek. G.Saray'ın orta saha ve forveti hücuma dönük oynuyor. Yenilen gollerden defansı suçlama yanlış. Bir tek defanstan kaynaklanan şey değil. Orta saha ve forvetteki arkadaşlarımızdan da kaynaklanıyor. Defans yapacaksak hep beraber, atak yapacaksak hep beraber yapacağız."Kucka ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları, Rodallega ve Mas'ın da cezaları nedeniyle pazar günkü G.Saray derbisinde görev alamayacağını hatırlatan Çalımbay, tek forvetlerinin kaldığını ifade ederek, "N'Doye, hiç şans almamış. Normal, çünkü 3 tane forvet var, 2'si oynayacak veya biri oynayacak. Defansta biraz oralara göre sıkıntı var. En büyük sıkıntı çok oyuncunun olması. Arkadaşlarımızın şans alamaması, ondan dolayı tempo kapasitelerinin altında kaldılar. Bu sorunu gidermek istiyoruz" ifadesini kullandı.Takımda kadro dışı oyuncunun olmadığını ifade eden Çalımbay, "Ne ceza, ne kadro dışı gibi bir yaptırım uygulamadık. Hiç konuşulmadı, görüşülmedi. Eğer takıma faydası yoksa, zararı varsa kim olursa olsun onunla yolları ayırabiliriz. Bize şu anda aç ve takımını düşünen, sorumluluğu alan ve şu andaki durumu çok çok iyi yaşayan kişiler lazım" ifadelerini kullandı.Yunus Emre SEL