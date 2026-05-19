Zeynep tarihe geçti

19 Mayıs 2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı. Son katıldığı Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçti.