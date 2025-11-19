CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Tenis Türkiye, Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda 14 sporcuyla yarışacak!

Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda Kadın ve erkeklerde bireysel, çiftler ve karışık takımlar kategorilerinde yarışacak millilerimizin isimleri açıklandı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:42
İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası 20 Kasım'da başlayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Helsingborg kentindeki organizasyonda kadınlar, erkekler, çiftler ve karışık takım mücadelelerinde 14 milli sporcu yer alacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler şöyle:

Kadınlar: Hatice Duman, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, İrem Oluk, Nergiz Altıntaş, Merve Sefa Özsu

Erkekler: Abdullah Öztürk, Süleyman Vural, Mikail Aydın, Ramazan Sincar, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Tahir Efe Şahin

