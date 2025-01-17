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Haberler Tenis Avustralya Açık'ta Sabalenka, Alcaraz ve Zverev 4. tura çıktı

Avustralya Açık'ta Sabalenka, Alcaraz ve Zverev 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz, Alman Alexander Zverev ve Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 13:37
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Avustralya Açık'ta Sabalenka, Alcaraz ve Zverev 4. tura çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz (3 numaralı seribaşı), Portekizli rakibi Nuno Borges'i 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı Jacob Fearnley'i 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

SABALENKA, 4. TURDA

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Danimarkalı Clara Tauson'ı 7-6, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Tek kadınlarda 18 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, 12 numaralı seribaşı Rus rakibi Diana Shnaider'i 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

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