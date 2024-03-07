Haberler Tenis İspanyol tenisçi Rafael Nadal Indian Wells'ten çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal Indian Wells'ten çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Indian Wells Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 12:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanyol tenisçi Rafael Nadal Indian Wells'ten çekildi

Indian Wells'te bugüne kadar üç kez şampiyon olan 37 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu muhteşem turnuvadan çekilmek zorunda kaldığım için büyük üzüntü duyuyorum." dedi.

Kortlara dönmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten İspanyol raket, "Hafta sonu bir teste girdim ancak kendimi böyle önemli bir turnuvada oynamaya hazır bulmadım. Bu kolay bir karar değil ama kendime ve sevenlerime yalan söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Nadal'ın gelecek ay 11 kez şampiyon olduğu Monte Carlo Masters'ta mücadele etmesi bekleniyor.

DİĞER
Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK'dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: "CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli"
İşte Türkiye'nin sıralaması!
Buruk ondan vazgeçmiyor! Yeni sezonda şartlar zorlanacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye 3-1 kazandı
Davis Kupası'nda kuralar çekildi
Süper Loto sorgulama ekranı 7 Mart Perşembe 2024
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MART 2024 | 🌒 Kötü enerjinin sizi esir almasına izin vermeyin!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (7 Mart 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! Morutan krizi Romanya'yı ayağa kaldırdı! 13:30
Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? 13:20
Rafael Nadal turnuvadan çekildi! Rafael Nadal turnuvadan çekildi! 12:55
29. haftanın hakemleri açıklandı! 29. haftanın hakemleri açıklandı! 12:15
ManU'da hoca krizi! 3 yeni aday... ManU'da hoca krizi! 3 yeni aday... 12:07
Altay zorunlu kongreye gidecek! Altay zorunlu kongreye gidecek! 11:47
Daha Eski
Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı! Derbide... Scoutların Semih Kılıçsoy şaşkınlığı! Derbide... 11:36
Muslera 4. kez 'dalya' diyecek! Muslera 4. kez 'dalya' diyecek! 11:31
Buruk gözünü Lucescu'nun rekoruna dikti! Buruk gözünü Lucescu'nun rekoruna dikti! 11:26
Ertuğrul Doğan: Tüm kalbimle inanıyorum Ertuğrul Doğan: Tüm kalbimle inanıyorum 11:26
İşte Türkiye'nin sıralaması! İşte Türkiye'nin sıralaması! 11:15
Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! Batshuayi'den maç öncesi sürpriz hamle! 11:12