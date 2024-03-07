İspanyol tenisçi Rafael Nadal Indian Wells'ten çekildi

Indian Wells'te bugüne kadar üç kez şampiyon olan 37 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu muhteşem turnuvadan çekilmek zorunda kaldığım için büyük üzüntü duyuyorum." dedi.

Kortlara dönmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten İspanyol raket, "Hafta sonu bir teste girdim ancak kendimi böyle önemli bir turnuvada oynamaya hazır bulmadım. Bu kolay bir karar değil ama kendime ve sevenlerime yalan söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Nadal'ın gelecek ay 11 kez şampiyon olduğu Monte Carlo Masters'ta mücadele etmesi bekleniyor.