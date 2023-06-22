Haberler Tenis Şampiyon Djokovic Nadal ve Federer'in gerisinde kaldı

Şampiyon Djokovic Nadal ve Federer'in gerisinde kaldı

Son dakika spor haberleri... Fransa Açık'ta şampiyon olan Sırp raket Novak Djokovic, kort dışındaki gelirlerinde en büyük rakipleri Rafael Nadal ve Roger Federer'in gerisinde kaldı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:17
Şampiyon Djokovic Nadal ve Federer'in gerisinde kaldı

Fransa Açık'ta şampiyon olarak tüm zamanların en başarılı erkek tenisçisi unvanını elde eden Sırp raket Novak Djokovic, kort dışındaki gelirlerinde Rafael Nadal ve Roger Federer'in gerisinde kaldı.

Kariyerindeki 10 ABD Açık, 7 Wimbledon, 3 ABD Açık şampiyonluklarına Fransa Açık'ta da üçüncüyü ekleyerek rekor kıran ve erkek tenisinde 23 kezle en fazla grand slam kazanan sporcu olarak tarihi bir başarıya imza atan Djokovic, kort dışındaki gelirlerinde İspanyol Nadal ile aktif kariyerini noktalayan İsviçreli Federer'i henüz geçemedi.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde aşı karşıtı bir tutum sergileyen ve bu nedenle ABD Açık ile Avustralya Açık'ı kaçırmasına rağmen "büyük üçlü"deki rakiplerini geride bırakan 36 yaşındaki Djokovic, korttaki zaferlerinden 170 milyon dolar kazandı.

22 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'ta korta çıkamayan Nadal'ın gelirleri 135 milyon, geçen yıl tenisi bırakan ve 20 grand slam zaferi yaşayan Federer ise 131 milyon dolarda kaldı.

Forbes'un verilerine göre, kort dışında vergi ve menajerlik ücretleri düşülmeden elde edilen tahmini gelirlerde ise Federer'in kazancı, Nadal ile Djokovic'in toplamından fazla oldu.

İsviçreli raket, tenisi bıraktığını açıkladığı Eylül 2022'ye kadarki döneme kadar kort dışında elde ettiği 990 milyon dolarlık gelirle büyük fark oluşturdu. Kort dışında Nadal 390, Djokovic ise 340 milyon dolar gelir elde etti.

Üç tenisçinin şampiyonluk sayıları, kort içinde ve dışında elde ettiği gelirler şöyle:

DJOKOVIC NADAL FEDERER
Kortta elde ettiği gelirler (milyon dolar) 170 135 131
Kort dışında elde ettiği gelirler (milyon dolar) 340 390 990*
Toplam gelirler (milyon dolar) 510 525 1,1 milyar*
Toplam grand slam zaferi 23 22 20
Toplam ATP şampiyonlukları 94 92 103
Zirvede kaldığı hafta sayısı 389 209 310
Maç kazanma yüzdesi 83.4 82.9 82

* Federer'e ait rakamlar, tenisi bıraktığı eylül ayına kadar olan döneme ait.

EN AZ ÜÇER KEZ KAZANAN TEK İSİM: DJOKOVIC

Djokovic, Fransa Açık'ta sadece kazandığı grand slam sayısında rekor kırmadı, bütün grand slam turnuvalarında en az üç şampiyonluk yaşayan tek erkek tenisçi olarak tarihe geçti.

Federer, Fransa Açık'ta sadece 2009 yılında şampiyonluk yaşadı. Nadal ise Avustralya Açık ve Wimbledon'da ikişer kez kupayı kaldırdı.

ZİRVEDE 389 HAFTA

Novak Djokovic, ATP sıralamasında toplam 389 hafta zirvede kalarak kırılması güç bir rekora daha imza attı.

Federer'in 310 haftalık rekorunu geride bırakan Djokovic, kadınlarda da Steffi Graf'a ait 377 haftalık istatistiğin üzerine çıktı.

Sırp sporcu ayrıca, 7 kez yıl sonunu dünya klasmanının zirvesinde tamamlayarak, bunu beşer kez başaran Federer ve Nadal'ı geçti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Miha Zajc'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken, herkes ters köşe...
Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Ölüm evinde korkunç detaylar: Cinsel ilişki itirafının ardından çelişkili ifadeler...
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Medvedev, çim kort sezonuna yenilgiyle başladı
Novak Djokovic tarihe geçti!
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
4A, 4B, 4C emekli maaş ödemeleri ne zaman?
2023 emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Yusuf Demir müjdesi! TFF açıkladı G.Saray'a Yusuf Demir müjdesi! TFF açıkladı 11:30
Sportif başarısı maddiyata yansımadı! Djokovic... Sportif başarısı maddiyata yansımadı! Djokovic... 11:16
Kartal'a o transferde kötü haber! Reddedildi Kartal'a o transferde kötü haber! Reddedildi 11:12
F.Bahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra... F.Bahçe'de Zaha çılgınlığı! Dzeko'dan sonra... 10:59
G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak G.Saray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak 10:44
Serdar Saatçı: Bu sene benim için çıkış senesi olacak Serdar Saatçı: Bu sene benim için çıkış senesi olacak 10:29
Daha Eski
İspanyol basınından bomba Arda Güler iddiası! İspanyol basınından bomba Arda Güler iddiası! 00:25
F.Bahçe'den flaş Edin Dzeko açıklaması! F.Bahçe'den flaş Edin Dzeko açıklaması! 08:14
Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu! Aslan aradığı sol beki İtalya'da buldu! 09:16
Çekya U21 - İngiltere U21 maçı saat kaçta? Çekya U21 - İngiltere U21 maçı saat kaçta? 09:28
Almanya U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? Almanya U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? 09:32
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 09:35