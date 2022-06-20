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Natela Dzalamidze Wimbledon'a katılabilmek için Gürcistan vatandaşlığına geçti

Son dakika spor haberleri... Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Wimbledon'a katılım hakkı bulunmayan Rus tenisçi Natela Dzalamidze, sezonun üçüncü grand slam turnuvasında yer alabilmek için Gürcistan vatandaşlığına geçti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:43
Natela Dzalamidze Wimbledon'a katılabilmek için Gürcistan vatandaşlığına geçti

Rus tenisçi Natela Dzalamidze, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılabilmek amacıyla Gürcistan vatandaşlığına geçti. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Moskova doğumlu 29 yaşındaki Dzalamidze, Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Belaruslu ve Rus tenisçilerin katılımına izin verilmeyen Wimbledon'da yer alabilmek için bu yönteme başvurdu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Wimbledon yönetimi ise bu yöntemi engellemek için "güçleri bulunmadığını", Belarus ve Rus tenisçilerin başka bir ülke vatandaşlığına geçerek turnuvaya katılımının engellenemeyeceğini belirtti.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a "tarafsız sporcu" unvanıyla katılan çift kadınlar dünya 43 numarası Natela Dzalamidze, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) aynı kategorideki organizasyonlarında dört kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

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