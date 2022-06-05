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Rafael Nadal Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaştı!

Son dakika spor haberi: Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu. Fransa Açık'ta 14. şampiyonluğuna ulaşan İspanyol raket, toplamda 22. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 18:43
Rafael Nadal Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaştı!

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı Nadal, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

İlk kez grand slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Ruud'a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta şampiyon oldu.

Fransa Açık'ta 14. şampiyonluğuna ulaşan İspanyol raket, toplamda 22. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

Avustralya Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden Nadal, Fransa Açık'taki zaferiyle de toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve en yakın rakipleriyle arasındaki farkı ikiye çıkardı.

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