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SPOR HABERİ - Iga Swiatek sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak!

Spor haberi... Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 18:20
SPOR HABERİ - Iga Swiatek sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak!

Katıldığı son dört turnuva Katar Açık, Indian Wells Masters, Miami Açık ve Stuttgart Açık'ta kupaya ulaşan ve 23 maçlık galibiyet serisi yakalayan Swiatek, sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun geçen son haftalarda ve üst üste 4 turnuva kazandığım bu dönemde, kolumdaki sakatlığın iyileşmesi için vakit bulamadım. Miami Açık'tan bu yana ihmal ettiğim bu sakatlığın tedavisine başlandı. Bir süre ara vererek kolumun iyileşmesine odaklanacağım ve Madrid Açık'a katılamayacağım." ifadelerini kullandı.

Henüz 20 yaşındaki formda tenisçi, 9 Mayıs'taki İtalya Açık ile 22 Mayıs'taki Fransa Açık turnuvalarına katılmayı planladığını da belirtti.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvası Madrid Açık, 28 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

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