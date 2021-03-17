Haberler Tenis Son dakika spor haberi: Rafael Nadal sakatlığı nedeniyle Miami Açık'ta oynamayacak!

Son dakika spor haberi: sakatlığı nedeniyle 'ta oynamayacak!

Son dakika spor haberleri: İspanyol tenisçi sakatlığı nedeniyle 'ta oynamayacak. Başarılı sporcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'daki toprak kort sezonuna kadar hazır olmak istediğini, bu yüzden 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki turnuvada oynayamayacağını belirtti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:06
Son dakika spor haberi: Rafael Nadal sakatlığı nedeniyle Miami Açık'ta oynamayacak!

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki , sakatlığı yüzünden 'na katılamayacak. Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını ile paylaşan , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'daki toprak kort sezonuna kadar hazır olmak istediğini, bu yüzden 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki turnuvada oynayamayacağını belirtti.

Dünya 6 numarası de kendisini 'a hazırlamayı hedeflediği için 'ta mücadele etmeyeceğini duyurmuştu.

Miami Açık'ta 5 kez final oynayan Nadal, çeyrek finalde elendiği sezonun ilk grand slam turnuvası 'tan bu yana sahaya çıkmadı.



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