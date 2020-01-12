Serena Williams anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

Serena Williams anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

'li tenisçi , Auckland Açık Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı vatandaşı 'yı 2-0 yenerek 3 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

'nın Auckland kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 10 numarası ile klasmanın 82. basamağındaki karşılaştı.

Sahadan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 38 yaşındaki Williams, 2017 Avustralya Açık'tan bu yana ilk, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu elde etti.

1 Eylül 2017'de Alexis Olympia isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren 'li sporcu, kortlara döndükten sonra çıktığı 5 finali de kaybetmişti.

Eski dünya 1 numarası Williams, elde ettiği 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını elinde tutuyor.

  1. 12.01.2020
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