Nadal Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı
22 Ocak 2019, Salı
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Nadal 'ta son 4'e kaldı

Nadal Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı , 'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 2009 şampiyonu ile dünya sıralamasının 39. basamağındaki arasındaki tek erkekler maçıyla tamamlandı.

Nadal, kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan Tiafoe'yu 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 'ta 6. kez yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi, son şampiyon 'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile yarı finalde karşılaşacak.

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Yarınki çeyrek final maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı , 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori, 16 numaralı seribaşı Milos Raonic de 28 numaralı seribaşı Lucas Pouille ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile 16 numaralı seribaşı mücadele edecek.

  1. 22.1.2019 15:15
  2. Güncelleme: 22.1.2019 15:43
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