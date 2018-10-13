Sırp Novak Djokovic Şangay'da finale kaldı
Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Sırp Novak Djokovic, tek erkekler yarı finalinde Alexander Zverev'i 2-0 yendi.
Çin'in Şangay kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde dünya 5 numarası Alman Zverev ile karşılaşan Djokovic, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup etti.
Kariyerindeki bininci maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 17 karşılaşmaya çıkaran 31 yaşındaki tenisçi, dünya sıralamasında ise İsviçreli Roger Federer'i geçerek 2 numaraya yükseldi.
Djokovic, Federer ile Hırvat Borna Coric arasındaki yarı final mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
- 13.10.2018 14:22
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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