Sırp Novak Djokovic Şangay'da finale kaldı – Fotomaç – 13 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Sırp Şangay'da finale kaldı

    Sırp <a href="/index/novak-djokovic?id=b2d49906-f372-4fab-a3e9-cbe9b23fe253" class="" rel="tag">Novak Djokovic</a> Şangay'da finale kaldı

    Shanghai Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Sırp , tek erkekler yarı finalinde Alexander Zverev'i 2-0 yendi.

    'in Şangay kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde dünya 5 numarası Alman Zverev ile karşılaşan Djokovic, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup etti.

    Kariyerindeki bininci maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 17 karşılaşmaya çıkaran 31 yaşındaki tenisçi, dünya sıralamasında ise İsviçreli 'i geçerek 2 numaraya yükseldi.

    Djokovic, Federer ile Hırvat Borna Coric arasındaki yarı final mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

    1. 13.10.2018 14:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sırp Şangay'da finale kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN