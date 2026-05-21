Dadaş'a Viking golcü

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, golcü transferinde rotasını Almanya'ya çevirdi. Bölgenin sert iklimine uyum sağlayacak isimler arayan Dadaşlar, Bundesliga 2'de Darmstadt'tan İsveçli Isac Lidberg'ı radarına aldı. Kontratının son yılındaki 27 yaşındaki golcünün menajeri Ali Dursun'la temas kuran mavi-beyazlılar, tüm şartlarını zorluyor. 1.87 boyundaki Lidberg, sezonu 33 maçta 17 gol ve 3 asistle tamamladı.