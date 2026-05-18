3 puanla veda

Trendyol Süper Lig'de 34. ve son haftada Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Düşmesi kesinleşen Kayserispor, 2-1 kazanarak Süper Lig'e galibiyetle veda etti. Konyaspor da Türkiye Kupası finali öncesi ligdeki son sınavını verdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede goller ikinci devrede geldi. Konyaspor'un tek sayısı 47'de Eren'den gelirken, Kayserispor 49'da Benes ve 74'te Chalov'un golleriyle 2-1 kazanmasını bildi.