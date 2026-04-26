CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig GS - FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev randevu için nefesler tutuldu. 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 67 puanlı takipçisi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Hafta içi kupaya veda eden iki devin ligdeki bu kritik sınavı saat kaçta başlayacak? Derbi hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak mı? İşte GS - FB maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 16:00
Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki!

Türkiye'de hayat bugün saat 20:00'de duracak! Süper Lig lideri Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Galibiyet halinde puan farkını 7'ye çıkaracak olan sarı-kırmızılılar ile farkı 1'e indirip yarışı kızıştırmak isteyen sarı-lacivertlilerin mücadelesi beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte dev derbinin saati, kanalı, hakemi ve takımlardaki son durum...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar (Bugün) saat 20:00'de başlayacak. Dev mücadele RAMS Park'ta kapalı gişe oynanacak.

GS - FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonların beklediği dev derbi, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik derbiye Yasin Kol'u atadı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

TARİHİ İSTATİSTİKLERDE KİM ÖNDE?

117 yıllık rekabette bugün 406. randevu yaşanacak. Genel toplamda ve lig maçlarında Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor:

Genel Toplam: Fenerbahçe 150 galibiyet, Galatasaray 130 galibiyet. (125 Beraberlik)

Süper Lig: Fenerbahçe 53 galibiyet, Galatasaray 38 galibiyet. (46 Beraberlik)

RAMS Park Faktörü: Ev sahibi Galatasaray, sahasındaki son 10 derbide sadece 1 galibiyet alabildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, evindeki son 33 maçtır yenilmiyor.

DERBİDE 5 BİN 800 POLİS GÖREV YAPACAK

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, zorlu karşılaşmada önlemleri üst seviyede tuttu. Stadyum içi ve çevresinde 5 bin 800 polis hazır bulunacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan derbi motivasyonu!
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan'dan Trump saldırısına kınama: ABD yönetimi ve halkına geçmiş olsun
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray ve F.Bahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
G.Saray'dan sürpriz transfer! Osimhen ile tartışma yaşamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TUR 2026'nın ilk etabını kazanan belli oldu! 15:47
Karşıyaka sahasında galip! 15:44
Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi paylaşım! 15:41
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:33
Sabastian Sawe'den dünya rekoru! 15:16
Zeynep Sönmez Madrid Açık'a veda etti! 15:13
Daha Eski
Appiah'tan derbi öncesi paylaşım! 15:09
Okan Buruk'tan derbi motivasyonu! 15:07
Tedesco'dan derbi uyarısı! "G.Saray maçında..." 14:38
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçına hazır 14:19
Marsilya - Nice maçı bilgileri | İZLE 13:46
G.Saray'dan orta sahaya flaş hamle! 13:24