Sumudica Gaziantep’e

Burak Yılmaz'la yollarını ayıran Gaziantep FK'de Marius Sumudica ismi öne çıktı. Kırmızı-siyahlılar'ın, 2019-2021 ve 2023-2024'te takımı çalıştıran 55 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica'yla sezon sonunu ve gelecek yılı kapsayan bir sözleşme yapmayı planladığı öğrenildi. Sumudica'nın Süper Lig'deki tecrübesi, bu tercihte önemli rol oynuyor.