Konyaspor şov

Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor, Antalya deplasmanında Gonçalves ve Melih’le 2-0 kazandı. Yenilmezlik serisini 6’ya taşırken, 2’de 2 yaptı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de alt taraftan kurtulmak isteyen Antalyaspor, üst sıraları hedefleyen Konyasyor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Anadolu Kartalı ikinci yarıda bulduğu 2 golle, Antalya'da futbol resitali sundu. 57'de Bjorlo'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Gonçalves, ceza sahasına girip topu kaleci Julian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1. 90+6'da Muleka'nın pasında fileleri havalandıran Melih, galibiyeti ilan etti: 0-2. Konya ekibi, yenilmezlik serisini 6'ya taşırken, 2'de 2 yaptı ve bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Antalyaspor ise 2'de sıfır çekerken, alt taraftan kurtulamadı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN" PANKARTI

Antalyaspor-Konyaspor maçında hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

