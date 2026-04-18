Kocaeli 3 puana kilitlendi

Süper Lig'de bugün Göztepe'yi ağırlayacak Kocaelispor, galibiyete kilitlendi. 9 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 35 puanla 9. yeşil-siyahlılar, Göz-Göz karşısında 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan; kaleci Jovanovic, Wieteska, Balogh, Petkovic ve Muharrem Cinan yok.