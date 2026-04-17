TÜMOSAN Konyaspor seriyi Antalya'da da sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Konuk ekip, mücadeleyi 57. dakikada Diogo Gonçalves'in ve 90+6'da Melih İbrahimoğlu'nun kaydettiği goller ile 2-0 kazandı. Anadolu Kartalı, bu sonuç ile birlikte ligdeki namağlubiyet serisini 6 maça çıkardı. Antalya temsilcisi ise Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ikinci maçta da sahadan eli boş ayrıldı.

Konyaspor, 37 puan ile 8. sırada yer alırken Antalyaspor 28 puanda sabit kaldı ve küme düşme hattı ile arasındaki farkı açmayı başaramadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Diogo Gonçalves'in sağ kanattan yerden pasına hareketlenen Blaz Kramer'in penaltı noktasına yakın noktadan yerden vuruşunda top auta gitti.

3. dakikada Samuel Ballet'in bıraktığı topla ceza sahası yayına yakın noktada buluşan Dario Saric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaşan Veysel Sarı'nın pasında topun gelişine vuran Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

28. dakikada Soner Dikmen'in uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş topu iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Safuri'nin defansın arkasına doğru pasında Doğukan Sinik'in şutunda top kaleciye çarpıp kornere gitti.

57. dakikada Morten Bjorlo'nun defansın arkasına attığı ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Diogo Gonçalves, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

65. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

76. dakikada Arif Boşluk'un defansın arkasına yolladığı topla kaleci Julian ile karşı karşıya kalan Muleka, topu aşırmak istedi ancak Julian izin vermedi.

90. dakikada Safuri'nin defansın arkasına attığı topta ceza sahası içinde topla buluşan Storm'un şutunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+6. dakikada orta sahadan kazandığı topla ceza sahasına kadar giren Melih İbrahimoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2