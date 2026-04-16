Burak Yılmaz 5 maddeden sevk edildi

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Süper Lig'de deplasmandaki 2-1'lik Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK'den istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Hukuk Müşavirliği, "sportmenliğe aykırı hareketleri", "hakareti", "kişilik haklarına saldırısı", "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Yılmaz'ın disipline gönderildiğini duyurdu.