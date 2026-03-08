CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 13:31
Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. haftasında Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesi ile sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maçın detayları...

GAZİANTEP FK-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesi 8 Mart Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Mujakic, Camara, Tayyip, Rodrigues, Melih, Gassama, Maxim, Lungoyi, Bayo.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Barış.

