Süper Körfez

Trendyol Süper Lig'in flaş ekibi Kocaelispor'un yükselişi sürüyor. Geçen hafta Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Körfez, 22'nci haftada ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Yeşil-siyahlı ekibi farklı galibiyete götüren golleri 36'da Agyei, 76'da Serdar Dursun ve 81'de Rivas attı. Konuk takımda 47'de gole giden Tayfur'u düşüren Nazım Sangare kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AGYEI ALEV ALDI

Kayseri deplasmanında duble yaparak takımını sırtlayan Dan Agyei, Gaziantep FK'yı da boş geçmedi. İngiliz oyuncu perdeyi açan gole imzasını attı. Süper Lig'de 18 maçta 4 golü bulunan 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Galatasaray maçında takımına galibiyeti getirmişti.

3 PUANI HAK ETTİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan galibiyeti hak ettiklerini söyledi. 41 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Hak edilmiş galibiyet oldu. Oyuncularım adına çok mutluyum. Çünkü çok iyi çalışıyorlar. Elbet bir gün Rivas da, Darko da, Dan da gol atacak demiştim. Oyuncular sahaya çıkıp ellerinden geleni yapıyorlar."

YILMAZ'DAN TEPKİ

Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'da Başkan Memik Yılmaz, hakeme tepki gösterdi. Başkan Yılmaz "Hakemlerimizin arkasında en çok duran Anadolu kulüpleri başkanları. Üzülüyorum ama. Uzaktan yakından azıcık futbolu bilen insanlar bu maçı seyrettiğinde Gaziantep FK'nın nasıl doğrandığını görecek" diye konuştu.

KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. 40 yaşındaki teknik adam, "Kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor karşılaşması var, ona hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.