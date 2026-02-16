CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Körfez

Süper Körfez

Kocaelispor konuk ettiği Gaziantep FK’yı Agyei, Serdar Dursun ve Rivas’ın golleriyle farklı yendi, üst üste ikinci galibiyetini elde etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Süper Körfez

Trendyol Süper Lig'in flaş ekibi Kocaelispor'un yükselişi sürüyor. Geçen hafta Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Körfez, 22'nci haftada ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Yeşil-siyahlı ekibi farklı galibiyete götüren golleri 36'da Agyei, 76'da Serdar Dursun ve 81'de Rivas attı. Konuk takımda 47'de gole giden Tayfur'u düşüren Nazım Sangare kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AGYEI ALEV ALDI

Kayseri deplasmanında duble yaparak takımını sırtlayan Dan Agyei, Gaziantep FK'yı da boş geçmedi. İngiliz oyuncu perdeyi açan gole imzasını attı. Süper Lig'de 18 maçta 4 golü bulunan 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Galatasaray maçında takımına galibiyeti getirmişti.

3 PUANI HAK ETTİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan galibiyeti hak ettiklerini söyledi. 41 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Hak edilmiş galibiyet oldu. Oyuncularım adına çok mutluyum. Çünkü çok iyi çalışıyorlar. Elbet bir gün Rivas da, Darko da, Dan da gol atacak demiştim. Oyuncular sahaya çıkıp ellerinden geleni yapıyorlar."

YILMAZ'DAN TEPKİ

Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'da Başkan Memik Yılmaz, hakeme tepki gösterdi. Başkan Yılmaz "Hakemlerimizin arkasında en çok duran Anadolu kulüpleri başkanları. Üzülüyorum ama. Uzaktan yakından azıcık futbolu bilen insanlar bu maçı seyrettiğinde Gaziantep FK'nın nasıl doğrandığını görecek" diye konuştu.

KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz 3-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. 40 yaşındaki teknik adam, "Kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor karşılaşması var, ona hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

Tedesco kariyer zirvesine koşuyor!
Cimbom'dan İtalyanlara dikkat çeken üstünlük!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Defne Joy Foster’in annesinden FETÖ iddiası: Ölüm dosyasını kapattılar hepsi Amerika'da
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:23
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 01:23
Daha Eski
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 01:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 01:22
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' 01:22
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 01:22
G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! 01:22
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 01:22