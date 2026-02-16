Göz Göz kayıp

UEFA Avrupa Ligi vizesi almak isteyen Göztepe, Süper Lig'in 22'nci haftasında konuk ettiği Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Geçen hafta da Konyaspor'la deplasmanda aynı skorla yenişemeyen İzmir temsilcisi, 2 haftada 4 puan kaybetti. 65'inci dakikada Göz Göz en net pozisyonunu buldu. Krastev'in vuruşunda top direkten döndü. Bu sonuçla Göztepe puanını 41'e Kayserispor ise 16'ya yükseltti.

HASRET 8 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de sıkıntılı dönemden geçen ve İzmir'den 1 puanla dönen Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Bu arada konuk ekipte 56'da Benes sakatlık nedeniyle oyundan alındı. 66'da ise Ramazan Civelek ağrıları sebebiyle karşılaşmaya devam edemedi.