Göztepe kalesi yıkılmıyor!

Göztepe kalesi yıkılmıyor!

Eksik kadrosuna rağmen Kadıköy'den beraberlikle dönen Göztepe, bu sezon savunma performansıyla adeta parmak ısırttı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Göztepe kalesi yıkılmıyor!

Eksik kadrosuna rağmen Kadıköy'den beraberlikle dönen Göztepe, bu sezon savunma performansıyla adeta parmak ısırttı.

F.Bahçe karşısında 3 stoperi Bokele, Heliton ve Furkan'dan yoksun sahaya çıkan, takımın dinamosu Dennis'ten de faydalanamayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen kalesini duvar gibi ördü. Bu sezon 19 maçta sadece 11 gol yiyen İzmir ekibi, Süper Lig'in değil Avrupa'nın da en iyi defans performansı sergileyen takımlarından biri oldu. Avrupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe, 19 maçın 11'inde de kalesini gole kapatmasını bildi.

