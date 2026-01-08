Serdar Kayseri'ye

Trabzonspor'da bulduğu forma şanslarını iyi kullanamayan ve iyice gözden düşen oyuncuların başında gelen Serdar Saatçı için yol ayrımı çok yakın. Trendyol Süper Lig'den Kayserispor ile Trendyol 1. Lig'den Amedspor'un yakından ilgilendiği futbolcu için Kayseri ekibinin resmi bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Karadeniz devinin yönetimiyle ilk görüşmeyi yaptığı bildirilirken, transfer görüşmelerinin satın alma opsiyonlu kiralama üzerine yapıldığı belirtildi. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan 22 yaşındaki, 1.90 boyundaki genç savunmacı, bu sezon Fırtına'da 6 karşılaşmada ter döktü.