2 transfer yapacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kadrolarına 1-2 takviye yapmayı planladıklarını belirtti. Recep Uçar, "Takımımdan memnunum. 1-2 eksik noktamız var. Buralarda da gerçekten bize değer katabilecek, 2. yarı bizi üst seviyelere taşıyacak oyuncuları arzu ediyoruz" bilgisini verdi.
