CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Zafer Göz Göz’ün

Zafer Göz Göz’ün

İzmir’deki kritik maçta Göztepe 23 ve 68’de Arda Okan’ın attığı gollerle ligin güçlü ekiplerinden biri olan Samsunspor’u 2-0 mağlup etti ve 4. sıraya yükseldi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zafer Göz Göz’ün

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Avrupa potasını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23. ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan attı. Her iki golde de asistler Juan'dan geldi. Samsunspor'a karşı uzun bir aradan sonra galibiyet alan Göztepe, ligin ilk devresini kalesinde yalnızca 9 gol görerek tamamladı ve bu alanda ligin en iyi takımı unvanını korudu.

ARDA OKAN İLK GOLLERİNİ ATTI

Sarıkırmızılıların başarılı genç yıldızı Arda Okan Kurtulan, attığı gollerle takımına önemli bir katkı sağlarken, bu sezon Göztepe formasıyla fileleri ilk kez havalandırmış oldu. 23 yaşındaki futbolcunun ligde bir de asisti var.

ASİSTLER SAMBACI JUAN'DAN

Göztepe'nin Brezilyalı santraforu Juan, Samsunspor karşısında etkili performansını 2 asistle taçlandırdı. 23 yaşındaki futbolcu, özellikle Arda Okan Kurtulan'ın attığı golde yaptığı asist ile galibiyette önemli bir rol oynadı.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..."
REKLAM - MUUD
DİĞER
Beşiktaş'ın zorlu transfer hayali! Yıldız isim mercek altında...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 07:10
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! 00:54
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." 00:54
G.Saray'dan net galibiyet! G.Saray'dan net galibiyet! 00:54
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 00:54
G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:54
Daha Eski
Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! 00:54
Torreira’dan kötü haber! Torreira’dan kötü haber! 00:54
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 00:54
PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... 00:54
Semih gol orucunu bozdu! Semih gol orucunu bozdu! 00:54
Alanyaspor'dan net galibiyet! Alanyaspor'dan net galibiyet! 00:54