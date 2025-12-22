Zafer Göz Göz’ün

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Avrupa potasını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23. ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan attı. Her iki golde de asistler Juan'dan geldi. Samsunspor'a karşı uzun bir aradan sonra galibiyet alan Göztepe, ligin ilk devresini kalesinde yalnızca 9 gol görerek tamamladı ve bu alanda ligin en iyi takımı unvanını korudu.

ARDA OKAN İLK GOLLERİNİ ATTI

Sarıkırmızılıların başarılı genç yıldızı Arda Okan Kurtulan, attığı gollerle takımına önemli bir katkı sağlarken, bu sezon Göztepe formasıyla fileleri ilk kez havalandırmış oldu. 23 yaşındaki futbolcunun ligde bir de asisti var.

ASİSTLER SAMBACI JUAN'DAN

Göztepe'nin Brezilyalı santraforu Juan, Samsunspor karşısında etkili performansını 2 asistle taçlandırdı. 23 yaşındaki futbolcu, özellikle Arda Okan Kurtulan'ın attığı golde yaptığı asist ile galibiyette önemli bir rol oynadı.