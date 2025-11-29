Kayserispor’dan Rize’de altın değerinde galibiyet!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın tek golü 57. dakikada geldi. Kayserispor'un yıldız ismi Laszlo Benes, ceza sahası dışından gönderdiği adeta füze gibi şutla ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.

Oyunun geri kalan bölümünde Çaykur Rizespor beraberlik için baskı kursa da üretkenlik sorunu yaşadı ve aradığı golü bulamadı. Kayserispor ise disiplinli oyunuyla skoru korumayı başararak deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Böylece Kayserispor, Süper Lig'de 2 maç sonra galip geldi. Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 12'ye yükseltti, Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise İkas Eyüpspor'a konuk olacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

26. dakikada Mendes'in sağ kanattan pasında ceza sahası dışında kaleyi doğrudan gören bir noktada topla buluşan Benes'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

41. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ali Sowe'u geçen top az farkla dışarı gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

47. dakikada Sowe'un rakiplerini geçip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Benes'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

81. dakikada Benes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Mithat Pala dk.71), Taylan Antalyalı (Muhamed Buljubasic dk. 31), Papanikolaou (Halil Dervişoğlu dk.71), Sakyi, Jurecka (Olawoyin dk.58), Emrecan (Zeqiri dk. 31), Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Augusto, Yakup Ayan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dorukhan Toköz dk.83), Benes, Mane (Talha Sarıarslan dk.79), Mendes (Mehmet Eray Özbek dk.86), Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Emre Çeltik, Tuci, Arda Kaya, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Radomir Dalovic

Gol: Benes (dk. 57) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Sagnan, Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Furkan Soyalp, Mendes, Ramazan Civelek (Kayserispor)