Göztepe ile Kocaelispor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Göztepe bu sonuçla puanını 23'e yükseltirken, Kocaelispor puanını 15'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor ise 28 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Göztepe atağında sol taraftan ceza sahasına kullanılan taçta defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Dennis'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

26. dakikada Kocaelispor atağında, sol kanattan Agyei'nin getirip ön direğe gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

41. dakikada Göztepe'den Juan, ceza sahası önünden kaptığı topla gitmek isterken Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Balogh'a kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.

45+2 dakikada iki takımın oyuncuları arasında bir pozisyonda yaşanan gerginlikte Göztepe'den Miroshi'nin, Kocaelispor'dan Keita'ya yaptığı hareketi hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartla cezalandırdı. VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyen hakem, kırmızı kartı iptal ederek oyunca sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

52. dakikada Göztepe atağında, Dennis'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Janderson, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Miroshi'ye indirdi. Miroshi'nin sert şutunda top direğin üstünden auta gitti.

53. dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde, defanstan seken topla ceza sahası çizgisi üstende buluşan Show'un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

59. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ruan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Janderson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.