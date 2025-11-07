CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlerbirliği evinde RAMS Başakşehir'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Gençlerbirliği evinde RAMS Başakşehir'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Başkent ekibi rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 19:49 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 22:10
Gençlerbirliği evinde RAMS Başakşehir'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında açılış maçında Gençlerbirliği sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Başkent ekibi bu kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Tongya'nın ceza sahasına gönderdiği pasta Koita'nın vuruşunda topu kaleci Muhammed Şengezer, sağ direğin yanında kontrol etti.

10. dakikada Gençlerbirliği'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Thalisson'un vole vuruşunda top üstten auta gitti.

17. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Göktan Gürbüz'ün pasında Tongya'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

35. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topu takip eden Koita'nın vuruşunda Başakşehir defansı meşin yuvarlağı karşıladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Dele-Bashiru'nun çektiği şutta meşin yuvarlak Thalisson'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 46. dakikada Başakşehir'den Shomurodov skoru 1-1'e getirdi.

Bu gole 53. dakikada Gençlerbirliği'nden Niang penaltı golüyle cevap verdi.

Atılan bu golle Gençlerbirliği sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Başkent ekibi 11 puanla 13. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir ise 13 puanla 10. sırada yer alıyor.

