Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor-Samsunspor maçı canlı izle: Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. 3 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son veren Konya temsilcisi, Recep Uçar yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, puanını 17'ye çıkartmayı amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde 17 puanla 6. sırada bulunan Samsunspor ise Avrupa maçı öncesi 3 puan alarak moral arııyor. Futbolseverler, "Konyaspor-Samsunspor maçı canlı izle" araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleye çevriliyor. Tümosan Konyaspor, son haftada elde ettiği kritik galibiyetle moral depoladı ve şimdi bu ivmeyi sürdürme hedefiyle sahaya çıkacak. Recep Uçar yönetimindeki yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak puanını 17'ye yükseltmek ve çıkışını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Samsunspor ise sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Thomas Reis önderliğinde 17 puanla üst sıralara demir atan kırmızı-beyazlılar, Avrupa maçının hemen öncesinde alacakları galibiyetle kendilerine ekstra motivasyon sağlamayı amaçlıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Samsunspor maçı

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı 2 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Konyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Samsunspor maçı hangi kanalda

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Bahadır, Andozuana, Adil, Bazoer, Guilherme, Jin Ho, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Carlo Holse, Anthony Musaba

Konyaspor-Samsunspor maçı muhtemel 11'leri

KONYASPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 34. RANDEVU

Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Tümosan Konyaspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 34. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 11 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor-Samsunspor maçları

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı hakeminin Ali Şansalan olduğunu açıkladı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Salih Burak Demirel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

Konyaspor-Samsunspor maçı nasıl ve nereden izlenir

ASpor CANLI YAYIN

