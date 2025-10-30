MASAK ve HTS inceleniyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye'de futbol gündemini sarsan bahis operasyonu kapsamında disipline sevk edilen hakemlerin isimlerini önceki gün açıklamıştı. TFF, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin disipline sevk edildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Savcılık, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu" kapsamında yürütülen incelemenin TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığı ile koordineli şekilde sürdüğünü duyurdu. Savcılığın açıklamasında, daha önce elde edilen MASAK raporları, HTS kayıtları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerine ait abonelik kayıtları ile tanık beyanlarının da incelendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAHİS DOSYASINDA İSMİ GEÇEN HAKEMLER

ÜST KLASMAN

Egemen Artun

Mehmet Ali Özer

Melih Kurt

M. Selim Özbek

Seyfettin Alper Yılmaz

Yunus Dursun

Zorbay Küçük

ÜST KLASMAN YARDIMCI

Ahmet Türkeş

Azem Zorlu

Baykal Tuna

Eren Öksüzler

Eyup Özer

Faruk Yağlı

Göktuğ Hazar Erel

Hasan Erdoğan

Mehmet Akıncık

Mehmet S. Akpınar

Rıdvan Çevik

Rüştü M. Orcan

Selami Dursun

Serdar Soydan

Şenol Bektaş

KLASMAN HAKEMLERİ

Abdullah M. Yoldaş

Abdulsamet Şenoğlu

Abdülselam Koçak

Ali Bilen

Ali Emir Yolcu

Alirıza Altunbakır

Bedirhan Efeakdoğan

Berat Osmancıklı

Berk Sipahi

Berkan Çetin

Burak Doğru

Ceyhun Elmas

Eren Gökmen

Göktan Demeli

Hakan Yurtseven

Halim Kolancı

Hikmet A. Han Tiryaki

M. Alperen Güçyetmez

Mehmet Can Koç

Mertcan Erölmez

Mertcan Tubay

Miraç Yıldırım

Muammer Sarıdağ

Muhammed B. Tufan

M.Mehmetcan Söylemez

Muhammed S. Demirel

Nevzat Okat

Nurullah Kırbaş

Osman Can Açıklar

Ömer Şivka

Sait Tuzcu

Süleyman Soyutürk

Tayfun Güz

Turhan Beyke

Umut Yalçınkaya

KLASMAN YARDIMCI HAKEMLERİ

Abdullah Yakçınkaya

Adem Mazlum

Ahmet Emre Demirci

Ahmet Kıvanç Kader

Ahmet Tolga Tomar

Ali Mert Beyde

Arif Taşkın

Atahan Kandır

Atakan Yüzlü

Aykut Yılmaz

Baran Karaman

Baran Can Durmuş

Batuhan Topçu

Berk Tezcan

Buğra Doğhan

Burak Yanardağ

Cem Harman

Cihad Buyurgan

Cihan Ahmet Göre

Cihat Sevi

Coşkun Yalçın

Çağrı Ateş

Emre Kaya

Eray Görgün

Erdoğan Sertan Akman

Erkan Arslan

Fatih Yüzbaşı

Fatih Tizci

Furkan Yıldız

Furkan Çıraklar

Furkan Kocayıldız

Furkan Genç

Furkan Şekerci

Hakan Tunç

Hakan Erkan

Hakan Şahin

Hakan Can Yılmaz

Hüseyin Sağlık

İbrahim Bayram

İbrahim Alaka

İbrahim Zengin

İlyas Samet Yelen

Kerem Yıldız

Mehmet Ali Yılmaz

Melih Eser

Melih Sayın

Merdani M. Çölgeçen

Mert Öztürk

Mert Baykal

Mert Şahin

Mertcan Tezcan

Metin Yalçın

Muhammet C. Algül

Muhammet M. Delımazı

Mustafa Özel

Mustafa Sert

Mustafa Boylu

Mustafa B. Sorgunlu

Mustafa Soner Yüce

Mücahit Değermenci

Necmi Akıncı

Nuri Miskî

Nurullah Bayram

Ogün Keleş

Oğuzhan Anıl

Okan Taşköprü

Onur Han

Onur Tomak

Onur Akıncı

Osman Arslan

Ömer Mutlu

Ömer İnci

Ömer F. Büyü keken

Ömer Faruk Topcu

Önder Demir

Recep Güneş

Recep Tayyip Keleş

Sabri Emre Tekin

Sadık Eren Ulusoy

Selçuk Gökgöz

Semih Kurtuluş

Süleyman Oral

Taha Berke El

Tolga Düyüncü

Ufuk Tatlıcan

Ufuk Çelebi

Ufuk Osman Solmaz

Ulaş Kaçmaz

Umut Kaptan

Umut İkısivri

Yakup Yapıcı

Yasin Şen

Yasin Emre Ceylan