MASAK ve HTS inceleniyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye'de futbol gündemini sarsan bahis operasyonu kapsamında disipline sevk edilen hakemlerin isimlerini önceki gün açıklamıştı. TFF, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin disipline sevk edildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Savcılık, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu" kapsamında yürütülen incelemenin TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığı ile koordineli şekilde sürdüğünü duyurdu. Savcılığın açıklamasında, daha önce elde edilen MASAK raporları, HTS kayıtları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerine ait abonelik kayıtları ile tanık beyanlarının da incelendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
BAHİS DOSYASINDA İSMİ GEÇEN HAKEMLER
ÜST KLASMAN
Egemen Artun
Mehmet Ali Özer
Melih Kurt
M. Selim Özbek
Seyfettin Alper Yılmaz
Yunus Dursun
Zorbay Küçük
ÜST KLASMAN YARDIMCI
Ahmet Türkeş
Azem Zorlu
Baykal Tuna
Eren Öksüzler
Eyup Özer
Faruk Yağlı
Göktuğ Hazar Erel
Hasan Erdoğan
Mehmet Akıncık
Mehmet S. Akpınar
Rıdvan Çevik
Rüştü M. Orcan
Selami Dursun
Serdar Soydan
Şenol Bektaş
KLASMAN HAKEMLERİ
Abdullah M. Yoldaş
Abdulsamet Şenoğlu
Abdülselam Koçak
Ali Bilen
Ali Emir Yolcu
Alirıza Altunbakır
Bedirhan Efeakdoğan
Berat Osmancıklı
Berk Sipahi
Berkan Çetin
Burak Doğru
Ceyhun Elmas
Eren Gökmen
Göktan Demeli
Hakan Yurtseven
Halim Kolancı
Hikmet A. Han Tiryaki
M. Alperen Güçyetmez
Mehmet Can Koç
Mertcan Erölmez
Mertcan Tubay
Miraç Yıldırım
Muammer Sarıdağ
Muhammed B. Tufan
M.Mehmetcan Söylemez
Muhammed S. Demirel
Nevzat Okat
Nurullah Kırbaş
Osman Can Açıklar
Ömer Şivka
Sait Tuzcu
Süleyman Soyutürk
Tayfun Güz
Turhan Beyke
Umut Yalçınkaya
KLASMAN YARDIMCI HAKEMLERİ
Abdullah Yakçınkaya
Adem Mazlum
Ahmet Emre Demirci
Ahmet Kıvanç Kader
Ahmet Tolga Tomar
Ali Mert Beyde
Arif Taşkın
Atahan Kandır
Atakan Yüzlü
Aykut Yılmaz
Baran Karaman
Baran Can Durmuş
Batuhan Topçu
Berk Tezcan
Buğra Doğhan
Burak Yanardağ
Cem Harman
Cihad Buyurgan
Cihan Ahmet Göre
Cihat Sevi
Coşkun Yalçın
Çağrı Ateş
Emre Kaya
Eray Görgün
Erdoğan Sertan Akman
Erkan Arslan
Fatih Yüzbaşı
Fatih Tizci
Furkan Yıldız
Furkan Çıraklar
Furkan Kocayıldız
Furkan Genç
Furkan Şekerci
Hakan Tunç
Hakan Erkan
Hakan Şahin
Hakan Can Yılmaz
Hüseyin Sağlık
İbrahim Bayram
İbrahim Alaka
İbrahim Zengin
İlyas Samet Yelen
Kerem Yıldız
Mehmet Ali Yılmaz
Melih Eser
Melih Sayın
Merdani M. Çölgeçen
Mert Öztürk
Mert Baykal
Mert Şahin
Mertcan Tezcan
Metin Yalçın
Muhammet C. Algül
Muhammet M. Delımazı
Mustafa Özel
Mustafa Sert
Mustafa Boylu
Mustafa B. Sorgunlu
Mustafa Soner Yüce
Mücahit Değermenci
Necmi Akıncı
Nuri Miskî
Nurullah Bayram
Ogün Keleş
Oğuzhan Anıl
Okan Taşköprü
Onur Han
Onur Tomak
Onur Akıncı
Osman Arslan
Ömer Mutlu
Ömer İnci
Ömer F. Büyü keken
Ömer Faruk Topcu
Önder Demir
Recep Güneş
Recep Tayyip Keleş
Sabri Emre Tekin
Sadık Eren Ulusoy
Selçuk Gökgöz
Semih Kurtuluş
Süleyman Oral
Taha Berke El
Tolga Düyüncü
Ufuk Tatlıcan
Ufuk Çelebi
Ufuk Osman Solmaz
Ulaş Kaçmaz
Umut Kaptan
Umut İkısivri
Yakup Yapıcı
Yasin Şen
Yasin Emre Ceylan