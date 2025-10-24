CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gözler Janderson'da

Gözler Janderson'da

Göztepe'nin Romulo'nun yerine aldığı Janderson, 2 aydır suskun. Stoilov, 26 yaşındaki Brezilyalı'yı G.Saray maçına özel hazırlıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Gözler Janderson'da

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, Süper Lig'de ilk yenilgisini geçen hafta Alanya'da aldı. Hücumda sıkıntı yaşayan Göz-Göz, 11 gol attı. İzmir ekibinde golleri takımdan ayrılan Emerson'un yanı sıra Dennis (2), Juan (2), Olaitan, Efkan Bekiroğlu, Sabra, Rhaldney, Janderson ve Bokele kaydetti. Leipzig'e rekor bedelle giden Romulo'nun yerine büyük beklentilerle gelen Janderson'un ise bir golde kalması hayal kırıklığı oluşturdu. Brezilyalı forvet, son olarak 3. haftada K.Gümrük maçında gol attı. Teknik direktör Stoilov, son 6 maçta suskun kalan golcüsünü G.Saray maçına özel olarak hazırlıyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
