CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Son hafta maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinde çıkış arayan İstanbul ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Rizespor-Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 19:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Rizespor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Son haftayı puansız kapatan iki takım da bu karşılaşmada çıkış yakalamanın peşinde.

Zorlu deplasmanda 3 puan alarak moral bulmak isteyen Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde eksiklerini kapatıp yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İlhan Palut yönetiminde iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Erdem, Taha, Attila, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Zeqiri, Ali Sowe

Başakşehir: Muhammed, Festy, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Deniz, Kemen, Da Costa, Shomurodov

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

G.Saray-Bodo/Glimt | CANLI İZLE
REKLAM - İdefix
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
G.Saray taraftarından dünyaya mesaj: Soykırımı durdurdun!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray taraftarından dünyaya mesaj: Soykırımı durdurdun! G.Saray taraftarından dünyaya mesaj: Soykırımı durdurdun! 19:46
Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! "Performans alamadığımız..." Yalçın'dan kadro tercihi açıklaması! "Performans alamadığımız..." 19:36
G.Saray taraftarından Osimhen'e özel ilgi! G.Saray taraftarından Osimhen'e özel ilgi! 19:23
Buruk: İlkay'ın arka adalesinde... Buruk: İlkay'ın arka adalesinde... 19:13
Fırtına'nın Eyüpspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Eyüpspor mesaisi sürüyor! 19:09
CFR Cluj'da Mehmet Topal sesleri! CFR Cluj'da Mehmet Topal sesleri! 18:58
Daha Eski
Efes ve F.Bahçe'den ortak açıklama! Efes ve F.Bahçe'den ortak açıklama! 18:57
Konyaspor-Beşiktaş | CANLI Konyaspor-Beşiktaş | CANLI 17:46
Rizespor-Başakşehir | CANLI Rizespor-Başakşehir | CANLI 17:43
G.Saray-Bodo/Glimt | CANLI İZLE G.Saray-Bodo/Glimt | CANLI İZLE 17:42
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:39
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:37