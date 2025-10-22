Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Son haftayı puansız kapatan iki takım da bu karşılaşmada çıkış yakalamanın peşinde.

Zorlu deplasmanda 3 puan alarak moral bulmak isteyen Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde eksiklerini kapatıp yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İlhan Palut yönetiminde iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Erdem, Taha, Attila, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Zeqiri, Ali Sowe

Başakşehir: Muhammed, Festy, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Deniz, Kemen, Da Costa, Shomurodov

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.