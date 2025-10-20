CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsun şov

Samsun şov

Samsunspor, Kayseri'de 3 golle kazanıp resital sundu. Şimşekler, Danimarkalı Holse’nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Kayseri ekibini 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, yeni hocası Radomir Djalovic’le de kazanamadı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Samsun şov

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Djalovic'le ilk galibiyetine uzanmak ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor, ligin flaş ekiplerinden Samsunspor'u ağırladı. Dengeli başlayan karşılaşmada sarı-kırmızılarda Tuci, Benes ve Carole, kırmızı-şimşeklerde Musaba çerçeveyi bulamadı. Dengeyi bozan isim ise 45'te Holse oldu. Sol kanatta topla buluşan Tomasson'un ortasında ceza sahasına koşu yapan Holse, altıpastan kafayla Samsunspor'u öne geçirdi. 45+2'de ise Makoumbou'nın şık ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Musaba'nın vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı gitti ve ilk yarı Samsunspor'un üstünlüğüyle 1-0 tamamlandı.

VİKİNG SAHNEDE

İkinci yarıya hızlı başlayan Samsun ekibi oldu. 64'te Musaba'nın kaleci Bilal'den dönen vuruşunda Danimarkalı yıldız Holse, ağları sarsıp, kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 72'de kornerde defanstan seken topla buluşan Van Drongelen de takımını rahatlatan golü kaydetti: 0-3. 83'te Onukgha'nın golü sadece tabelayı değiştirdi ve Samsunspor, yenilmezlik serisini 5 maça taşırken, deplasmanda namağlup ünvanını da sürdürdü.

REIS ÇOK MUTLU

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Kayseri'den 3 puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Alman teknik adam, "Yeni hocalarıyla nasıl oynayacaklarını bilmediğimizden takımı hazırlamam zor oldu. Böyle bir galibiyeti almış olduğumuz için de çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Çok zor bir maç oldu ama hanemize 3 puan yazdırdık ve evimize dönüyoruz" diye konuştu.

DERS ÇIKARTACAĞIZ

Kayserispor'la ilk maçından yenilgiyle ayrılan Djalovic, bu yenilgiden gerekli dersleri çıkartacaklarını söyledi. Karadağlı teknik adam, "Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Bu maçı iyi analiz edeceğiz ve bir sonraki maça sıkı hazırlanacağız. Peş peşe maçlar oynanıyor. Dolayısıyla iyi bir şekilde hazırlanarak, kafamızı kaldırarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

