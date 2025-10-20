Göztepe’ye darbe!

Süper Lig'in çıkıştaki iki ekibi Alanya'da kozlarını paylaştı. Ligde namağlup ilerleyen Göztepe, bu sezon Alanya'da ilk mağlubiyetini yaşadı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Akdeniz ekibinde Maestro, Göz-Göz'de ise Rhaldney, çerçeveyi bulamadı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda da 51'de İzmir temsilcisinde Efkan'ın şutu az farkla dışarı çıktı. 68'de de Hwang'ın pasında defans arkasına sarkan Ogundu, vuruşunda topu üstten auta gönderdi. Alanya 83'te golü buldu. Makouta'nın ceza sahasına çevirdiği top, Taha'nın müdahalesine rağmen Ümit'in önünde kaldı. Ümit, sert vuruşunda topu ağlarla buluşturup, Göztepe'ye bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı.