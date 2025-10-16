CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 12:08 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 12:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

REKLAM - Türk Telekom
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor?
DİĞER
A Milli Takım, İspanya'dan liderliği alabilir mi? SABAH Spor’un usta yazarları açıkladı!
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
Barış Alper için olay iddia! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! 11:33
Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlıyor Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlıyor 11:29
"Bu şekilde çalışırsak Avrupa'ya gidebiliriz" "Bu şekilde çalışırsak Avrupa'ya gidebiliriz" 11:26
Endonezya'da Kluivert dönemi sona erdi Endonezya'da Kluivert dönemi sona erdi 11:24
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor? Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor? 11:22
Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? 11:10
Daha Eski
Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! 11:03
PSG - Real Madrid maçı detayları! PSG - Real Madrid maçı detayları! 10:47
Barış Alper için olay iddia! Devre arasında... Barış Alper için olay iddia! Devre arasında... 10:41
İşte 1. Lig'de 10. haftanın programı İşte 1. Lig'de 10. haftanın programı 10:07
Atletico Madrid - Manchester United maçı detayları! Atletico Madrid - Manchester United maçı detayları! 09:55
Kenan Yıldız için flaş F.Bahçe itirafı! Kenan Yıldız için flaş F.Bahçe itirafı! 09:50