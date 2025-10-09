Kırmızı kart Yasin Kol'dan

Ligde 4 kez düdük çalan Yasin Kol, 4 kırmızı gösterdi. Kol, G.Saray- Beşiktaş derbisinde Sanchez'e direkt kırmızı gösterdi. Göztepe- F.Bahçe maçında ise İzmir ekinden İsmail ve Juan ile sarı- lacivertlilerden Oosterwolde'yi çift sarıdan kırmızıyla ihraç etti.
