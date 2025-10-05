CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe ve RAMS Başakşehir, İzmir'de karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 19:45
Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Ligin 4. sırasında bulunan Göztepe bu karşılaşmayı da kazanarak namağlup serisini devam ettirmeyi, RAMS Başakşehir ise Nuri Şahin ile birlikte yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Göztepe - RAMS Başakşehir maçı 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Miroshi, Juan, Janderson

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Operi, Berat, Kaluzinski, Crespo, Da Costa, Harit, Shomurodov

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
