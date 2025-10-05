Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Ligin 4. sırasında bulunan Göztepe bu karşılaşmayı da kazanarak namağlup serisini devam ettirmeyi, RAMS Başakşehir ise Nuri Şahin ile birlikte yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Göztepe - RAMS Başakşehir maçı 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Miroshi, Juan, Janderson

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Operi, Berat, Kaluzinski, Crespo, Da Costa, Harit, Shomurodov