Haberler Süper Lig Galatasaray 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET

Galatasaray 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Dev derbi 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:06
Galatasaray 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ligde çıktığı 7 maçta 7 galibiyet alan ve Okan Buruk yönetiminde rekor bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, sezonun ilk puan kaybını Sergen Yalçın'ın öğrencileri karşısında yaşadı.

Galatasaray'ın 34. dakikada 10 kişi kaldığı mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golünü dakika 12'de Tammy Abraham kaydetti. Sarı kırmızılıların beraberlik golü ise Wilfred Ndidi'nin savunmadaki hatasını değerlendiren İlkay Gündoğan'dan geldi.

SANCHEZ TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, dakika 34'te Rafa Silva'nın mutlak gol şansını yaptığı faul ile durdurdu ve gördüğü direkt kırmızı kart ile takımını o dakikadan itibaren 10 kişi bıraktı.

G.SARAY TRİBÜNLERİNDEN ANLAMLI PANKARTLAR

Karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar, İsrail tarafından işgale uğrayan Filistin'i unutmadı. Öte yandan Sergen Yalçın'a vefat eden kardeşi sebebiyle açılan pankart aracılığıyla başsağlığı dilendi.

SINGO MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sarı kırmızılılarda Wilfried Singo, geçirdiği sakatlığın ardından mücadeleye devam edemedi. Fildişili oyuncu yerini dakika 26'da Roland Sallai'ye bıraktı.

