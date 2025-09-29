Göz-Göz yenilgisiz gidiyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eyüpspor'la berabere kalarak puanını 13'e yükselten Göztepe, ilk 7 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve yenilgisiz yoluna devam ediyor. Oyuncudan memnun olduğunu dile getiren teknik direktör Stoilov, hücumda ise sıkıntı yaşadıklarını vurguladı. Bulgar çalıştırıcı, "Savunmada gayet iyiyiz ama hücumda yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz" dedi.