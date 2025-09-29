9 kişiyle 1 puan!

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kadir Has Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. Konuk ekip 26. dakikada Oğulcan Ülgün ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. Gençler'de 50'de Sekou Koita ve 70'te ise Franco Tongya kırmızı kart gördü. 90+1'de Kaysersipor adına Indrit Tuci sahneye çıktı maçın skorunu belirledi: 1-1. Bu sonuçla Kayserispor haftayı 5, G.Birliği ise 4 puanla bitirdi. Haftaya Kayseri, Trabzon'a konuk olacak. Gençler ise Alanya'yı ağırlayacak.