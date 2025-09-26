CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Hatalı karar

Hatalı karar

Trabzonspor-G.Antep maçında Kardeşler’in oyunu durdurmasıyla ilgili Melo, “Hakemin hatası var. Çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu bir de” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Hatalı karar

TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve VAR Direktörü Joao Capela, TRT Spor'da tartışmalı pozisyonları yorumladı. Trabzonspor-G.Antep maçında Arda Kardeşler'in skandal bir şekilde faul atışından sonra oyunu durdurmasıyla ilgili Melo, "Trabzonspor'un oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır. Top hareketli mi değil mi diye bakarsınız. Hakemin hatası var. Çünkü faul ile oyunun başlatıldığı yer çok değil. Çok açık gol pozisyonu bir de. O da başka bir mesele. Ümit vaad edici bir atak başlıyor. Burada hakem hatası var" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE BİR PENALTI, BİR DEĞİL

Fenerbahçe-Alanya maçında sarı lacivertlilerin son dakikada iki penaltı beklediği pozisyon için Capela, "Her iki oyuncu da topun dışında, savunmacı iki kolunu sarmış durumda. Ancak burada arkadan siz itilirseniz ileri düşersiniz ama sarılma noktasında böyle düşmezsiniz. Burada penaltı verse de tartışamazsınız, vermese de... Top orada değil. Olası bir elle oynama var. İki oyuncu yakın bir aksiyon içerisindeler. Beklenmedik şekilde geliyor top. Savunma oyuncusunun vücudundan sekerek geliyor. Bu el değil. Açık bir penaltı değil bu. Böyle bir durumda VAR müdahale etmez" diye konuştu.

TORREIRA'YA SARI KART DOĞRU

Galatasaray-Konyaspor maçında Lucas Torreira'nın Muleka'yla faul pozisyonu sonrasında gördüğü sarı kart konusunda Capela, "Muleka'nın sol ayağı yerde, Torreira ise tabanıyla beraber bileğe bastı. Bu geleneksel olarak ayağa basma. Bu sarı kart ve serbest vuruş. Hakem Yasin Kol doğru karar verdi" ifadelerini kullandı.

DURAN KIRMIZI GÖRMELİYDİ

Göztepe-Fenerbahçe maçında Duran'ın dirsek attıktan sonra gördüğü sarı kart hakkında Capela, "Burada ekstra bir hareket var. Rakibin yüzüne dirsek attı Duran. Ekstra dirsek hareketini çok açık bir şekilde görüyoruz. Hakemin sarı kartı doğru değil, kırmızı kart incelemesi, müdahalesi yapması lazımdı VAR'ın" değerlendirmesini yaptı.

