Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Ligde çıktığı 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise 3 puanı bulunuyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, Fatih Karagümrük karşısında görev yapamıyor.

SAMSUNSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Zeki, Tomasson, Yunus, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Ndiaye

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Balkovec, Anıl, Esgaio, Berkay, Tresor, Serginho, Johnson, Gray, Tiago